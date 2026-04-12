গাইবান্ধা

চিনিকলের দখল করা জমির কমিটি নিয়ে সাঁওতালদের দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের জয়পুরপাড়ায় চিনিকলের দখল করা জমির কমিটি নিয়ে সাঁওতালদের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারীসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন শিউলী মার্ডি, লুকাস মুরমু ও শ্যামলী মার্ডি। আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রংপুর চিনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাঁওতালরা ১ হাজার ৮৬২ একর জমি বাপ-দাদার দাবি করে ভোগদখল করে আসছেন। ওই জমির মালিকানা ফেরতের দাবিতে আবার আন্দোলন করছে সাহেবগঞ্জ বাগদা ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি। চলতি বছরের ১ এপ্রিল ফিলিমন বাস্কের নেতৃত্বে একটি নতুন কমিটি ঘোষণা করা হলে কমিটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে একটির নেতৃত্বে রয়েছেন ফিলিমন বাস্কে অন্যটির নেতৃত্বে জাফরুল ইসলাম।

আজ রোববার দুপুরে জয়পুরপাড়ায় ফিলিমন বাস্কের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন চলছিল। সেখানে কমিটি নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্য সংঘর্ষ বাধে। এ সময় নারীসহ তিনজন আহত হন।

ফিলিমন বাস্কের দাবি, ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির অপর গ্রুপের জাফরুল, স্বপন শেখ ও সাবুর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ দল পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে।

তবে জাফরুল ইসলাম ও অন্যরা তাঁদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

স্থানীয়রা বলছেন, সাঁওতালরা দীর্ঘদিন ধরে চিনিকলের জমি দখল করে অন্যদের কাছে লিজ দিয়ে আসছেন। সেই জমির লিজ ও ভোগদখল করার কমিটি নিয়ে আজ তাঁদের মধ্য সংঘর্ষ হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পবিত্র কুমার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে। এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

বরিশালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বিকল্প ব্যবস্থা না করায় ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

ওয়াসার সাবেক এমডি সালামকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ

সরকারের নিস্পৃহতায় সহিংসতা বাড়ছে: গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হামলা, যুবক রিমান্ডে

