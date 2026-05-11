কোরবানির ঈদে পশুর চামড়া সংগ্রহ করবে না কওমি মাদ্রাসাগুলো

দেশের বাজারে দাম কমে যাওয়ায় আসন্ন কোরবানির ঈদে পশুর চামড়া সংগ্রহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিলেটের কওমি মাদ্রাসাগুলো। সংশ্লিষ্টদের দাবি, বর্তমানে পরিবহন ও সংরক্ষণ বাবদ যে ব্যয়, সংগৃহীত চামড়া বিক্রি করেও সেই অর্থ উঠে আসে না। ফলে চামড়া সংগ্রহ কার্যক্রম এখন মাদ্রাসাগুলোর জন্য বোঝায় পরিণত হয়েছে।
আজ সোমবার সিলেট বিভাগীয় কওমি মাদ্রাসা সংরক্ষণ পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সদস্যসচিব মাওলানা মুস্তাক আহমদ খান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
লিখিত বক্তব্যে মুস্তাক আহমদ বলেন, প্রাচীনকাল থেকে কওমি মাদ্রাসাগুলো কোরআন-হাদিসের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে দ্বীন এবং ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। মুসলিম সমাজের দান-সদকা, মৌসুমি চাঁদা ও কোরবানির চামড়া কওমি মাদ্রাসাগুলোর পরিচালনার অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস।
এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামগঞ্জ থেকে শহর-বন্দর পর্যন্ত আদর্শ মানুষ ও সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা হচ্ছে। ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করে গরিব ফান্ড গঠন করা হতো। এই অর্থে এতিম ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কয়েক মাসের খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হতো।
কিন্তু বিগত সরকারের ভুল নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিমুখী চামড়াশিল্প ধীরে ধীরে ধসের মুখে পড়ে। বর্তমানে চামড়া সংগ্রহে যে পরিবহন ব্যয় হয়, বিক্রির মাধ্যমে সেই টাকা ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না।
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার চামড়াশিল্প রক্ষায় কিছু উদ্যোগের কথা বললেও বাস্তবে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি। গত বছর কওমি মাদ্রাসাগুলোকে কাঁচা লবণ সরবরাহের উদ্যোগকে ‘অযৌক্তিক ও অকার্যকর’ উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হলে আগে দেশীয় বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে।
মাওলানা মুস্তাক আহমদ খান বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর চামড়াশিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সরকারের ১৮০ দিনের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনায় এ শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। এতে কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হতাশ হয়েছে।
সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ঈদুল আজহায় সিলেট বিভাগের কওমি মাদ্রাসাগুলো কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। তবে ভবিষ্যতে চামড়াশিল্পের উন্নতি ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হলে গরিব এবং এতিম শিক্ষার্থীদের স্বার্থে পুনরায় চামড়া সংগ্রহ কার্যক্রম চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।
মুস্তাক আহমদ আরও বলেন, কোরবানির পশুর চামড়া মূলত গরিব ও এতিমদের হক। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা এবং লালন-পালনে কওমি মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। কোরবানির সময় মোট চামড়ার প্রায় ৭১ শতাংশ কওমি মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। তাই দ্রুত চামড়া খাতের সিন্ডিকেট ভেঙে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।
দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কওমি মাদ্রাসাগুলো দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। চামড়া সংগ্রহ কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও এতিম ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সমাজের বিত্তবান এবং ধর্মপ্রাণ মানুষকে আগের মতো সহযোগিতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়।
এ সময় সংগঠনের আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল বছীর সুনামগঞ্জী, যুগ্ম সচিব মাওলানা আহমদ কবীর আমকুনী, যুগ্ম সচিব মাওলানা ইউসুফ আহমদ খাদিমানী (রেঙ্গা মাদ্রাসা), মাওলানা মঞ্জুর আহমদ (রেঙ্গা মাদ্রাসা), মাওলানা এনামুল হক বহরগ্রামী, মুফতি মাওলানা রশিদ আহমদ (দরগাহ মাদ্রাসা), মাওলানা নিয়াম উল্লাহ খাসদবিরী (দারুস সালাম মাদ্রাসা), মাওলানা শামীম আহমদ, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে স্কুলড্রেস পরে মসজিদের সামনে টিকটকের ভিডিও তৈরি করার অভিযোগে এক ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হয়েছে। টিসি পাওয়া ওই ছাত্রী দেওয়ানগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শাখার জেনারেল ইলেকট্রনিকস ট্রেডে নবম শ্রেণিতে পড়ত।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান খান ফারুক (৫০) বাসচাপায় নিহত হয়েছেন। সোমবার (১১ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাহুবলের মোহনা কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় মোটরসাকেলযোগে মিরপুরের বাসায় ফেরার পথে হানিফ পরিবহনের একটি যাত১ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকার নিউমার্কেট থানার ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) তানভীর সালেহীন ইমন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বসতঘর থেকে পাপ্পু হাওলাদার (৪০) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১১ মে) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম শিয়ালদি গ্রামের মোল্লাবাড়ি জামে মসজিদসংলগ্ন নিজ বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে