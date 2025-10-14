সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
আটককৃতরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কদমতলীর বাদশা চাকলাদারের ছেলে হারুন চাকলাদার (২৮), শাহপরান (রহ.) থানাধীন মেজরটিলার আ. রউফের ছেলে মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৫), একই এলাকার মতিন মিয়ার ছেলে চালক রজব আলী (২৬) এবং মশব আলীর ছেলে মো. জাহিদ মিয়া (৩৭)।
পুলিশ জানায়, গতকাল সোমবার দুপুরে সিলেট মহানগর পুলিশের এয়ারপোর্ট থানাধীন কালাগুল চা-বাগানে মুসলিমপাড়ার মুসা মিয়ার মুদিদোকানের সামনে সাহেব বাজার শাহপরানগামী রাস্তার ওপর থেকে তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ভারতীয় মালামালসহ চারজনকে আটক করা হয়।
সাইফুল ইসলাম জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
