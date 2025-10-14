Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

আটককৃতরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কদমতলীর বাদশা চাকলাদারের ছেলে হারুন চাকলাদার (২৮), শাহপরান (রহ.) থানাধীন মেজরটিলার আ. রউফের ছেলে মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৫), একই এলাকার মতিন মিয়ার ছেলে চালক রজব আলী (২৬) এবং মশব আলীর ছেলে মো. জাহিদ মিয়া (৩৭)।

পুলিশ জানায়, গতকাল সোমবার দুপুরে সিলেট মহানগর পুলিশের এয়ারপোর্ট থানাধীন কালাগুল চা-বাগানে মুসলিমপাড়ার মুসা মিয়ার মুদিদোকানের সামনে সাহেব বাজার শাহপরানগামী রাস্তার ওপর থেকে তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ভারতীয় মালামালসহ চারজনকে আটক করা হয়।

সাইফুল ইসলাম জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাআটকপুলিশসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

সৌদির মরুভূমিতে ছেলের লাশ পাওয়ার খবর পেল পরিবার, নিখোঁজ ছিল ১৫ দিন ধরে

সৌদির মরুভূমিতে ছেলের লাশ পাওয়ার খবর পেল পরিবার, নিখোঁজ ছিল ১৫ দিন ধরে

মিরপুরে কারখানার নিচতলায় ছিল টক্সিক গ্যাস ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ওপরে ছাদের দরজা বন্ধ

মিরপুরে কারখানার নিচতলায় ছিল টক্সিক গ্যাস ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ওপরে ছাদের দরজা বন্ধ

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে

রাজবাড়ীতে মাইক্রোবাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

রাজবাড়ীতে মাইক্রোবাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত