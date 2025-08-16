Ajker Patrika
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরে লুটের ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার পর থেকে শনিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

শনিবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উযায়ের আল মাহমুদ আদনান। তিনি জানান, তাঁদের খনিজ সম্পদ অধিদপ্তরের দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কালাইরাগ গ্রামের মৃত সিকন্দর আলীর ছেলে মোহাম্মদ কামাল মিয়া ওরফে পিচ্চি কামাল (৪৫), তার ছেলে মো. আবু সাঈদ (২১), নাজিরের গাওয়ের মৃত মনফর আলীর ছেলে মো. আবুল কালাম (৩২)। তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, ক্রাশ করা সাদাপাথর ট্রাকযোগে নিয়ে যাওয়ার সময় লাছুখাল এলাকায় চেকপোস্টে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলেন— উপজেলার লাছুখাল গ্রামের শহীদ মিয়ার ছেলে ইমান আলী (২৮) ও তাঁর ভাই জাহাঙ্গীর আলম (৩৫)। তাঁদের কাছ থেকে ডাম্পট্রাকে ভর্তি সাদাপাথর জব্দ করা হয়েছে।

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

বিজিবির কাছে তিন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর বিএসএফের

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুর হত্যায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মামলা

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু

