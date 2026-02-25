হাতিরঝিলে নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর হাতিরঝিলের পশ্চিম উলন এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গায় জমে থাকা পানি থেকে তাহেদী আক্তার (৬) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
শিশুটির চাচা স্বপন মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লার তিতাস উপজেলার আলীরগাঁও গ্রামে। তাহেদীর বাবার নাম মো. লিটন মিয়া। বর্তমানে তাঁরা পশ্চিম উলন ১২/১/এ নম্বর বাসায় থাকে।
স্বপন মিয়া আরও বলেন, মঙ্গলবার রাতে তাহেদীর মা তারাবির নামাজ পড়ার সময় সে বাসা থেকে বাইরে খেলতে বের হয়েছিল। এরপর রাত সাড়ে ১১টার দিকে তার বাবা বাসায় ফিরে মেয়েকে না পেয়ে খুঁজতে থাকেন। একপর্যায়ে পাশের নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা জায়গায় জমে থাকা পানির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন শিশুটিকে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ বাসায় নেওয়া হলে খবর পেয়ে পুলিশ বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।
স্বপন বলেন, ‘আমার ভাতিজি যদি পানিতে পড়ে মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার পেট ভর্তি পানি থাকবে। অথচ তার পেটে কোনো পানি নেই। মুখের মধ্যে বিস্কিটের গুড়া। পানি খেলে তো সেগুলো মুখে থাকার কথা না। এই মৃত্যু নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা গেলেই বুঝা যাবে, সে একা বাসা থেকে বের হয়েছে নাকি কেউ নিয়ে গেছে।’
হাতিরঝিল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম মর্তুজা বলেন, মরদেহটিতে কোনো জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, খেলতে গিয়ে কোনোভাবে লিফটের ফাঁকা জায়গায় জমে থাকা পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে শিশুটি মারা গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ছাত্রীকে বাসায় ডেকে নিয়ে হাত-পা বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে সাবেক এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ বুধবার ভুক্তভোগী বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা করেন।৩৫ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ছয়টি পদে বিএনপি জয়ী হয়েছে। আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আটটি পদে বিজয়ী হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে সজীব শরীফ (১৫) নামের এক শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে দুই লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে একটি মাদ্রাসার ভবনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ঠিকাদার এস এম বদিউজ্জামান মোরেলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।২ ঘণ্টা আগে