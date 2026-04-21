সিরাজগঞ্জে ডিজেল জব্দ ও ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
অবৈধভাবে মজুত করা ডিজেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় অবৈধভাবে মজুত করা ১ হাজার ৭৪৪ লিটার ডিজেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় এক ব্যবসায়ীকে তিন দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার শেরনগর বাজারে অভিযান চালিয়ে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেরনগর বাজারে ব্যবসায়ী রবিউল ইসলামের দোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর দোকানে অবৈধভাবে মজুত করা ১ হাজার ৭৪৪ লিটার ডিজেল পাওয়া যায়।

বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরিন জাহান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে রবিউল ইসলামকে তিন দিনের কারাদণ্ড দেন এবং তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জব্দ করা ডিজেল স্থানীয় এক ডিলারের কাছে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জবেলকুচিরাজশাহী বিভাগকারাগারভ্রাম্যমাণ আদালত
নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

সোনারগাঁয়ে ভুল প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার অভিযোগ, কেন্দ্রসচিবকে অব্যাহতি

কলেজছাত্র ইকবাল হত্যা: ময়মনসিংহে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

নালিতাবাড়ীতে পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

ভালুকায় টেক্সটাইল কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন লাইন সিলগালা

