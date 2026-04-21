সিরাজগঞ্জে ডিজেল জব্দ ও ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় অবৈধভাবে মজুত করা ১ হাজার ৭৪৪ লিটার ডিজেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় এক ব্যবসায়ীকে তিন দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার শেরনগর বাজারে অভিযান চালিয়ে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেরনগর বাজারে ব্যবসায়ী রবিউল ইসলামের দোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর দোকানে অবৈধভাবে মজুত করা ১ হাজার ৭৪৪ লিটার ডিজেল পাওয়া যায়।
বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরিন জাহান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে রবিউল ইসলামকে তিন দিনের কারাদণ্ড দেন এবং তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জব্দ করা ডিজেল স্থানীয় এক ডিলারের কাছে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষার্থীরা জানায়, কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চবিদ্যালয়ের কেন্দ্রে সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর তিনটি কক্ষে ১৭৭ জন শিক্ষার্থীকে ২০২৫ সালের প্রশ্ন দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষককে অবহিত করার পরও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি।৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের রুমডো পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র শাহীনুর আলম ওরফে ইকবাল হত্যা মামলায় সাতজনের মৃত্যুদণ্ডসহ দুজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বিকেলে আদালতে ৯ আসামির উপস্থিতিতে ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ জাকির১৫ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে আব্দুল ওয়াহাব (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সকালে চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় কৃষিজমিতে ফেলার বর্জ্য ফেলার দায়ে এক্সপেরিয়েন্স টেক্সটাইল নামে একটি কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের ড্রেনেজ লাইন সিলগালা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।১৮ মিনিট আগে