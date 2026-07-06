Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

হাত নেই, পা দিয়ে লিখেই মাস্টার্স জয়, শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিলার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
হাত নেই, পা দিয়ে লিখেই মাস্টার্স জয়, শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিলার
পা দিয়ে লিখেই মাস্টার্স জয়ী নিলা। ছবি: সংগৃহীত

দুই হাত নেই, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা নিলা খাতুনের স্বপ্নযাত্রাকে থামাতে পারেনি। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, পরিবারের সর্বাত্মক সহযোগিতা আর নিজের নিরন্তর পরিশ্রমে পা দিয়ে লিখেই সফলভাবে মাস্টার্স (কামিল) সম্পন্ন করেছেন তিনি। সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার চর বরধূল গ্রামের দিনমজুর উসমান গনি ও শাহিনুর বেগম দম্পতির চার সন্তানের মধ্যে তৃতীয় নিলা এখন অনেকের কাছেই সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় নিলার প্রবল আগ্রহ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম দিকে মায়ের সহযোগিতায় যাতায়াত করতেন। দাখিল মাদ্রাসায় পড়ার সময় সহপাঠীরা পাশে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে পা দিয়ে কলম ধরতে শিখেছেন। শুধু লেখাপড়াই নয়, পা দিয়ে তিনি ঘরের নানা কাজও করেন—তরকারি ও মাছ কাটা, উঠান ঝাড়ু দেওয়া, এমনকি টিউবওয়েল চেপে পানি তোলা।

শিক্ষাজীবনে প্রতিটি ধাপেই সক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন নিলা। ২০১৭ সালে দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৭০, ২০১৯ সালে আলিম পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৮৬ অর্জন করেন। পরে ফাজিল সম্পন্ন করে সিরাজগঞ্জ আহমেদ কামিল মাদ্রাসা থেকে মাস্টার্স (কামিল) শেষ করেছেন।

নিলা বলেন, ‘শিক্ষকতা আমার সবচেয়ে প্রিয় পেশা। তাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক নিবন্ধনের (এনটিআরসিএ) জন্য আবেদন করেছি। একটি সরকারি চাকরি পেলে আমার দীর্ঘ সংগ্রাম পূর্ণতা পাবে।’

নিলা আরও বলেন, ‘২০১৯ আলিম পরীক্ষায় পা দিয়ে লিখে জিপিএ-৩.৮৬ পেয়েছি। ২০১৭ সালে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৩.৭০ নিয়ে দাখিল পাস করি। এ ছাড়া ২০২২ সালে ২.৯২ ডিগ্রি ফাজিল পাস করি। সর্বশেষ সিরাজগঞ্জ আহমেদ কামিল মাদ্রাসায় প্রথম বর্ষে ২.৯৮ এবং দ্বিতীয় বর্ষে ২.৯২ পেয়ে মাস্টার্স বা কামিল পাস করেছি।’

মা শাহিনুর বেগম বলেন, ছোটবেলা থেকেই মেয়েটার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করবে। সেই ইচ্ছাশক্তিই তাকে এত দূর নিয়ে এসেছে। এখন শুধু চাই, ও যেন একটি সরকারি চাকরি পায়।

অসুস্থ বাবা উসমান গনিরও একই প্রত্যাশা। দিনমজুরি করে মেয়েকে পড়িয়েছেন। এখন সরকারের কাছে তাঁর একটাই আবেদন—মেয়ের যোগ্যতার মূল্যায়ন করে একটি কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হোক।

কামারখন্দ ফাজিল মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শমসের আলী বলেন, ‘নিলা অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী। দুই হাত না থাকলেও পা দিয়ে লিখে যে সাফল্য সে অর্জন করেছে, তা অন্য শিক্ষার্থীদের জন্যও অনুপ্রেরণা।’

নিলার এখন একটাই স্বপ্ন—শিক্ষক হয়ে শুধু নিজের জীবনই নয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের মাঝেও আত্মবিশ্বাস ও সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দেওয়া।

বিষয়:

শিক্ষার্থীসিরাজগঞ্জশিক্ষকরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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