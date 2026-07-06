Ajker Patrika
En
বরিশাল

ছাত্রলীগ কর্মী বাবু হত্যা মামলা: মেহেন্দীগঞ্জে কৃষক দলের ৩ নেতা বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ১০: ১৭
ছাত্রলীগ কর্মী বাবু হত্যা মামলা: মেহেন্দীগঞ্জে কৃষক দলের ৩ নেতা বহিষ্কার
মেহেন্দীগঞ্জে কৃষক দলের তিন নেতা বহিষ্কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে কৃষক দলের তিন নেতাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত শনিবার (৪ জুলাই) মেহেন্দীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি শাহীন সিকদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তাঁরা সবাই সম্প্রতি সংঘটিত নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী মাহাবুব আলম বাবু হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

বহিষ্কৃত তিনজন হলেন—৫ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর মাল, যুগ্ম সম্পাদক বজলু বয়াতী ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল হাওলাদার। এঁদের মধ্যে জাহাঙ্গীর মাল কারাগারে এবং বাকি দুজন পলাতক। বহিষ্কারের কারণ হিসেবে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৩ জুন সদর ইউনিয়নের সাদেকপুর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মাহাবুব আলম বাবুকে পিটিয়ে আহত করে শহীদ পোদ্দার, জাহাঙ্গীর মাল, বজলু বয়াতী, সাইফুল হাওলাদার, নয়ন পোদ্দারসহ অজ্ঞাত কয়েকজন।

গুরুতর আহত অবস্থায় বাবুকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দায়িত্বরত চিকিৎসক বরিশাল শেবাচিমে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানে নিয়ে যাওয়া পরও অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওই দিন রাতেই ঢাকায় নেওয়া হয় বাবুকে। পরদিন সকাল ৬টায় ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এ ঘটনায় নিহত বাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার দুই দিন পর গত ২৫ জুন অভিযান চালিয়ে আসামি নয়ন পোদ্দারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর ২৭ জুন নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা থেকে পলাতক ৩ নম্বর আসামি জাহাঙ্গীর মালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিষয়:

বরিশাল জেলামেহেন্দিগঞ্জবিএনপিবরিশাল বিভাগবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত