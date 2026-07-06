Ajker Patrika
En
নড়াইল

নড়াইলে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নারী কয়েদির মৃত্যু

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নারী কয়েদির মৃত্যু
নড়াইল জেলা হাসপাতালের সামনে নিহত নারী কয়েদির স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইল জেলা কারাগারে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নারী কয়েদি লাইট বেগমের (৫০) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে নড়াইল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের জেলার সাইফুল ইসলাম।

লাইট বেগম নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার চর দিঘলিয়া গ্রামের বাহার উজানের স্ত্রী। তিনি উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ডের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

জেলা কারাগার সূত্রে জানা যায়, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল লোহাগড়া উপজেলার চর দিঘলিয়া গ্রামের মুসা খন্দকারকে হত্যা করে প্রতিপক্ষ। নিহতের ভাই বাদী হয়ে লোহাগড়া থানায় হত্যা মামলা করেন। গত বছরের ১৪ মে নড়াইলের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক এলিনা আক্তার এ মামলায় লাইট বেগম, তাঁর দেবর আকরাম মোল্যা ও জাফর খন্দকারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত লাইট বেগম রায় ঘোষণার পর থেকে নড়াইল জেলা কারাগারে সাজা ভোগ করছিলেন। গতকাল বিকেলে লাইট কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আলোক কুমার বাগচী তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নড়াইল জেলা কারাগারের জেলার সাইফুল ইসলাম জানান, কয়েদি লাইট বেগম উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাইট বেগমের মরদেহ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুআসামিখুলনা বিভাগকারাগারনড়াইলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত