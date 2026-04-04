Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে এনসিপির আহ্বায়ক মাহমুদা, সদস্যসচিব আল-মামুন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
মাহমুদা পারভীন রনি ও আব্দুল্লাহ আল-মামুন (লিওন)। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ১৬ সদস্যের আংশিক আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছয় মাসের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

ঘোষিত কমিটিতে মাহমুদা পারভীন রনিকে আহ্বায়ক এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে (লিওন) সদস্যসচিব করা হয়েছে।

সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আরিফ আজিজ। যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে এনামুল হক ও আব্দুল আলিমকে।

এ ছাড়া সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে রয়েছেন আসলাম ও আয়েশা সিদ্দিকা। যুগ্ম সদস্যসচিব হয়েছেন হযরত আলী উসমান, আনসার আলী, রেকাব সরকার সম্রাট ও মাসুম সেখ। সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে মাহমুদ কলি রবিনকে এবং সহসাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মুরাদুজ্জামান মাঈন।

কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সায়োয়ার, জাহাঙ্গীর ও আলমাছ সরকার।

বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রণয়ন করে দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

কমিটিসিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগসারজিস আলমএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

