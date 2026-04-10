ভোগান্তি থেকে বাঁচতে টি-শার্টে ফুয়েল কার্ড

তেল নেওয়ার ভোগান্তি থেকে বাঁচতে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার এক যুবক। জেলা প্রশাসনের সরবরাহ করা ফুয়েল কার্ড প্রিন্ট করে টি-শার্টে ব্যবহার করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে লোকজনের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
ওই যুবকের নাম নূর মোহাম্মদ। তিনি উপজেলার বড়পাকুরিয়া গ্রামের মো. সাইফুল ইসলামের ছেলে। স্থানীয় জামতৈল বাজারে সোনালি টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস নামে তাঁর একটি দোকান রয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জামতৈল বাজার এলাকায় মোটরসাইকেল চালানোর সময় ওই টি-শার্ট পরা অবস্থায় নূর মোহাম্মদকে দেখা যায়। জানা যায়, ৫ এপ্রিল কাজীপুর মোড় এলাকার একটি পেট্রলপাম্পে তেল নিতে গেলে ফুয়েল কার্ড না থাকায় নূর মোহাম্মদকে ফেরত পাঠানো হয়। পরে ৬ এপ্রিল তিনি ফুয়েল কার্ডটি টি-শার্টে প্রিন্ট করার সিদ্ধান্ত নেন।
টি-শার্টের সামনের অংশে তাঁর নাম, ছবি, পরিচয়সহ ফুয়েল কার্ডের তথ্য ছাপানো রয়েছে। পেছনের অংশে কবে তেল পাওয়া যাবে ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাগুলো প্রিন্ট করা হয়েছে।
জানতে চাইলে নূর মোহাম্মদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পাম্পে গেলে আগে বলা হতো তেল নেই। পরে ফুয়েল কার্ড চালু হওয়ার পর কার্ড ছাড়া তেল দেওয়া হচ্ছিল না। একাধিকবার কার্ড সঙ্গে না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ছবি দেখালেও গ্রহণ করা হয়নি। এই অবস্থায় কার্ডটি সব সময় সঙ্গে রাখতে টি-শার্টে প্রিন্ট করার উদ্যোগ নিই।’ তিনি আরও বলেন, ‘যত দিন এই নিয়ম থাকবে, তত দিন এভাবেই ব্যবহার করব।’
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে ওই শিক্ষার্থীকে আটকের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কর্মচারীকে মারধর করে গুরুতর আহত করেন...৩৯ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের উলিপুরে অবৈধ দখলে থাকা ৭০ শতক খাসজমি উদ্ধার করেছে প্রশাসন। উদ্ধার করা জমির মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নে এই উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর উত্তরখানে নিখোঁজের দুই দিন পর এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উত্তরখান মুন্ডা লালবাগের ইউকে গার্ডেন বালুর মাঠে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মরদেহটি দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে যুবদল কর্মীর হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনায় মো. সবুজ (২৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১০টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার ইমামপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৭ ও ৯-এর যৌথ আভিযানিক দল।১ ঘণ্টা আগে