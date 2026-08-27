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সিরাজগঞ্জ

‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান বিএনপি নেতার, ভিডিও ছড়াতেই শোকজ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২৮
‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান বিএনপি নেতার, ভিডিও ছড়াতেই শোকজ
সিরাজগঞ্জ শহর বিএনপির ১১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. মিন্টু শেখকে শোকজ নোটিশ দিল জেলা বিএনপি। ছবি: সংগৃহীত

‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে সিরাজগঞ্জ শহর বিএনপির ১১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. মিন্টু শেখকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি ওই স্লোগান দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মিন্টু শেখের স্লোগান দেওয়ার ভিডিও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

জেলা বিএনপির সূত্র জানায়, দলীয় দায়িত্বশীল পদে থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় স্লোগান দেওয়ার ঘটনাকে দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ কারণেই তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ শহর বিএনপির ১১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. মিন্টু শেখকে শোকজ নোটিশ দিল জেলা বিএনপি। ছবি: সংগৃহীত
সিরাজগঞ্জ শহর বিএনপির ১১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. মিন্টু শেখকে শোকজ নোটিশ দিল জেলা বিএনপি। ছবি: সংগৃহীত

জেলা বিএনপির নোটিশে বলা হয়, একটি মানববন্ধনে বক্তব্য শেষে মিন্টু শেখ ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়েছেন, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চরম বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

নোটিশে আরও বলা হয়, বিএনপির দায়িত্বশীল দলীয় পদে থেকে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে পতিত নিষিদ্ধ সংগঠন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দলীয় স্লোগান দেওয়ায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে তিন দিনের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দিতে হবে। জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে ওই বক্তব্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক তানভীর মাহমুদ পলাশ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

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