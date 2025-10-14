Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

অনৈতিক কাজে রাজি না হওয়ায় নারী গ্রাম পুলিশ সদস্যকে হত্যা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় গ্রাম পুলিশের সদস্য আন্না রানী দাসকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার তাপস কুমার দাস গতকাল সোমবার হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত রোববার রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাপসকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার আদালতে পাঠানো হলে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

গ্রেপ্তার তাপস কুমার দাস (৩৫) সলঙ্গা থানার ভরমোহনী দাসপাড়া গ্রামের সূর্য কুমার দাসের ছেলে। আর নিহত আন্না রানী (৩০) একই গ্রামের মৃত বিজেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী।

তথ্যমতে, গত শনিবার ভোরে ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পাশের পুকুরপাড় থেকে আন্না রানীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তাঁর মেয়ে ধ্রুপদী দাস বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে সলঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা করে।

পুলিশ জানায়, শনিবার ভোরে হাঁটতে বের হন আন্না রানী। বিদ্যালয়ের পুকুরপাড়ে গেলে একই গ্রামের তাপস তাঁকে অনৈতিক প্রস্তাব দেন। এতে রাজি না হওয়ায় তাপস তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। আন্না চিৎকার করলে তাপস গলা চেপে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পরে বিদ্যালয়ের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ তাপসকে শনাক্ত এবং রোববার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়:

সলঙ্গাসিরাজগঞ্জপুলিশহত্যাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ৪৪ বছরের কারাদণ্ড

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ৪৪ বছরের কারাদণ্ড

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা: ১৩ বছর পর সেই উত্তম প্রকাশ্যে, আছেন ফ্রান্সে

রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা: ১৩ বছর পর সেই উত্তম প্রকাশ্যে, আছেন ফ্রান্সে