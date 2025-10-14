অনৈতিক কাজে রাজি না হওয়ায় নারী গ্রাম পুলিশ সদস্যকে হত্যা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় গ্রাম পুলিশের সদস্য আন্না রানী দাসকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার তাপস কুমার দাস গতকাল সোমবার হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত রোববার রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাপসকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার আদালতে পাঠানো হলে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।
গ্রেপ্তার তাপস কুমার দাস (৩৫) সলঙ্গা থানার ভরমোহনী দাসপাড়া গ্রামের সূর্য কুমার দাসের ছেলে। আর নিহত আন্না রানী (৩০) একই গ্রামের মৃত বিজেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী।
তথ্যমতে, গত শনিবার ভোরে ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পাশের পুকুরপাড় থেকে আন্না রানীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তাঁর মেয়ে ধ্রুপদী দাস বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে সলঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা করে।
পুলিশ জানায়, শনিবার ভোরে হাঁটতে বের হন আন্না রানী। বিদ্যালয়ের পুকুরপাড়ে গেলে একই গ্রামের তাপস তাঁকে অনৈতিক প্রস্তাব দেন। এতে রাজি না হওয়ায় তাপস তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। আন্না চিৎকার করলে তাপস গলা চেপে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পরে বিদ্যালয়ের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ তাপসকে শনাক্ত এবং রোববার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।
অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় গ্রাম পুলিশের সদস্য আন্না রানী দাসকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার তাপস কুমার দাস গতকাল সোমবার হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত রোববার রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাপসকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার আদালতে পাঠানো হলে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।
গ্রেপ্তার তাপস কুমার দাস (৩৫) সলঙ্গা থানার ভরমোহনী দাসপাড়া গ্রামের সূর্য কুমার দাসের ছেলে। আর নিহত আন্না রানী (৩০) একই গ্রামের মৃত বিজেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী।
তথ্যমতে, গত শনিবার ভোরে ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পাশের পুকুরপাড় থেকে আন্না রানীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তাঁর মেয়ে ধ্রুপদী দাস বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে সলঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা করে।
পুলিশ জানায়, শনিবার ভোরে হাঁটতে বের হন আন্না রানী। বিদ্যালয়ের পুকুরপাড়ে গেলে একই গ্রামের তাপস তাঁকে অনৈতিক প্রস্তাব দেন। এতে রাজি না হওয়ায় তাপস তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। আন্না চিৎকার করলে তাপস গলা চেপে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পরে বিদ্যালয়ের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ তাপসকে শনাক্ত এবং রোববার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৪৪ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ মামলার রায় দেন।৩ মিনিট আগে
সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ক্লাসে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ‘বিরূপ’ মন্তব্য করার অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করেছে কর্তৃপক্ষ।৭ মিনিট আগে
স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে ফেসবুকে ছবি দিয়ে উত্তম লেখেন, ‘দীর্ঘ তের বছর তের দিন পর আমাদের দেখা।’ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন চেষ্টা-তদবিরের পর উত্তমের স্ত্রী রিতা বড়ুয়া ও ছেলে আদিত্য বড়ুয়া গোপনে ফ্রান্সে রওনা দেন। ফ্রান্সের সময় গত রোববার রাতে (বাংলাদেশ সময়৮ মিনিট আগে