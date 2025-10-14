উল্লাপাড়ায় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অমিতা রানী (৪০) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার উল্লাপাড়ার শ্যামলীপাড়া এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
ওই নারী উল্লাপাড়া উপজেলার শ্যামলীপাড়া এলাকার জীবন কুমারের স্ত্রী।
উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওই নারী গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানতে পেরেছি। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।’
তিনি আরও বলেন, লাশটি থানায় আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর আসল রহস্যটি জানা যাবে।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অমিতা রানী (৪০) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার উল্লাপাড়ার শ্যামলীপাড়া এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
ওই নারী উল্লাপাড়া উপজেলার শ্যামলীপাড়া এলাকার জীবন কুমারের স্ত্রী।
উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওই নারী গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানতে পেরেছি। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।’
তিনি আরও বলেন, লাশটি থানায় আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর আসল রহস্যটি জানা যাবে।
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৪৪ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ মামলার রায় দেন।৩ মিনিট আগে
সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ক্লাসে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ‘বিরূপ’ মন্তব্য করার অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করেছে কর্তৃপক্ষ।৬ মিনিট আগে
স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে ফেসবুকে ছবি দিয়ে উত্তম লেখেন, ‘দীর্ঘ তের বছর তের দিন পর আমাদের দেখা।’ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন চেষ্টা-তদবিরের পর উত্তমের স্ত্রী রিতা বড়ুয়া ও ছেলে আদিত্য বড়ুয়া গোপনে ফ্রান্সে রওনা দেন। ফ্রান্সের সময় গত রোববার রাতে (বাংলাদেশ সময়৮ মিনিট আগে