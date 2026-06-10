৩৬ বছর আগে বিক্রীত জমি দখলের চেষ্টা, হালচাষ নিয়ে উত্তেজনা, থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে প্রায় ৩৬ বছর আগে বিক্রীত একটি ফসলি জমি পুনরায় দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বগুড়ার ধুনট উপজেলার মোজাম খা কাজীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযুক্তরা হলেন কাজীপুরের উত্তর পাইকপাড়া গ্রামের মৃত এশার আলীর ছেলে মো. রফিকুল মণ্ডল (৫৫), মো. হবিবর মণ্ডল (৪৮), মো. মাজেন মণ্ডল (৪৬) এবং স্থলবাড়ী গ্রামের মৃত তবজেলের ছেলে মো. তুজাম মিয়া (৬৫)।
থানায় দেওয়া অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কাজীপুরের কৃষ্ণগোবিন্দপুর মৌজার সিএস ৩৫৯ নম্বর খতিয়ান ও আরএস ২৭৮ নম্বর খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত জমিটি ১৯৮২ সালে ৬৪৮৩ ও ১৯৮৬ সালের ১৫৫৪ নম্বর দলিলের মাধ্যমে গেদি বিবি ও আলতা খাতুনের কাছ থেকে পাইকপাড়া গ্রামের এশার আলী ক্রয় করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৯০ সালে এশার আলীর কাছ থেকে পূর্বভরণশাহী গ্রামের মোজাম খা জমিটি ক্রয় করেন বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, পরবর্তী সময়ে রেকর্ড সংশোধনের সময় সাবেক দাগ ৬২ সঠিকভাবে উল্লেখ থাকলেও আরএস রেকর্ডে ভুলবশত ৩৪১-এর পরিবর্তে ৩৪৯ দাগ অন্তর্ভুক্ত হয়, যা খাস খতিয়ানের জমি হিসেবে নথিভুক্ত। বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে আদালতে সংশোধনের আবেদন বিচারাধীন।
ভুক্তভোগী মোজাম খা অভিযোগ করেন, ‘আমি ১৯৯০ সালে জমিটি কিনে প্রায় ৩৬ বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছি। সম্প্রতি তারা জোরপূর্বক হালচাষ করে পাটবীজ বপন করেছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। আমি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি।’
অন্যদিকে অভিযুক্ত রফিকুল মণ্ডল দাবি করেন, ‘আমার বাবা ওই জমি বিক্রি করেননি। মোজামরা জোর করে চাষ করছে। আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে।’
এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সালিসে উপস্থিত সোনামুখী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দোলা সরকার বলেন, ‘রফিকের বাবা ১৯৯০ সালেই জমিটি বিক্রি করেছেন। কাগজপত্র মোজাম খার পক্ষেই রয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. এনায়েতুর রহমান বলেন, ‘আমি মিটিংয়ে আছি,পরে মন্তব্য করব।’
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