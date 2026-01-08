যমুনা রেলসেতু-ঈশ্বরদী রেলপথে একাধিক স্থানে রেলহেডে ভাঙন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
যমুনা রেলসেতু-ঈশ্বরদী রেলপথে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা, পাবনার মুলাডুলি ও দিলপাশার এলাকায় একাধিক স্থানে রেলহেডে (দুই পাতের সংযোগ) ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে দিলপাশার এলাকায় ভাঙা অংশ তাৎক্ষণিক মেরামত করা হলেও অন্য দুই স্থানে এখনো সংস্কারকাজ শুরু হয়নি।
বৃহস্পতিবার সকালে দিলপাশার এলাকায় এবং রাতের দিকে মুলাডুলি ও উল্লাপাড়ার ঘাটিনা এলাকায় রেলহেডে ভাঙন দেখা দেয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে পাহারা বসানো হয়েছে।
রেলপথে পাহারার দায়িত্বে থাকা গ্যাং ইনচার্জ আব্দুস সামাদ বলেন, ‘ভাঙা রেলহেড এখনো সরে যায়নি। তাই তাৎক্ষণিক বড় ধরনের ঝুঁকি নেই। তবে কোনো কারণে ভাঙা অংশ সরে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য পালা করে আমরা পাহারা দিচ্ছি।’
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ বাজার পিডব্লিউডি (পথ) বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী বাকি উল্লাহ বলেন, সকালেই দিলপাশার এলাকার ভাঙা রেলহেড মেরামত করা হয়েছে। রাতে যেসব স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সেগুলো দ্রুত সংস্কারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, যমুনা রেলসেতু অতিক্রম করে এই রেলপথ দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৮ জোড়া ট্রেন চলাচল করে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রুটে।
যমুনা রেলসেতু-ঈশ্বরদী রেলপথে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা, পাবনার মুলাডুলি ও দিলপাশার এলাকায় একাধিক স্থানে রেলহেডে (দুই পাতের সংযোগ) ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে দিলপাশার এলাকায় ভাঙা অংশ তাৎক্ষণিক মেরামত করা হলেও অন্য দুই স্থানে এখনো সংস্কারকাজ শুরু হয়নি।
বৃহস্পতিবার সকালে দিলপাশার এলাকায় এবং রাতের দিকে মুলাডুলি ও উল্লাপাড়ার ঘাটিনা এলাকায় রেলহেডে ভাঙন দেখা দেয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে পাহারা বসানো হয়েছে।
রেলপথে পাহারার দায়িত্বে থাকা গ্যাং ইনচার্জ আব্দুস সামাদ বলেন, ‘ভাঙা রেলহেড এখনো সরে যায়নি। তাই তাৎক্ষণিক বড় ধরনের ঝুঁকি নেই। তবে কোনো কারণে ভাঙা অংশ সরে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য পালা করে আমরা পাহারা দিচ্ছি।’
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ বাজার পিডব্লিউডি (পথ) বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী বাকি উল্লাহ বলেন, সকালেই দিলপাশার এলাকার ভাঙা রেলহেড মেরামত করা হয়েছে। রাতে যেসব স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সেগুলো দ্রুত সংস্কারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, যমুনা রেলসেতু অতিক্রম করে এই রেলপথ দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৮ জোড়া ট্রেন চলাচল করে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রুটে।
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান, বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিনের সহযোগী (জুনিয়র) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাডভোকেট রায়হান মারধরের শিকার হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে বরিশাল নগরের সিঅ্যান্ডবি রোডে জয়নুল আবেদিনের বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জবানবন্দিতে ত্রিদিব হত্যার দায় স্বীকারের পাশাপাশি জানায়, এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীরের ‘মেয়ের জামাই’ পরশ ও প্রতিবেশী সাগর। তিনি জবানবন্দিতে আরও জানান, ঘটনার দিন সন্ধ্যার আগে প্রিন্স নামের একজন তাঁকে মোটরসাইকেলে করে নিয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা সরোয়ার হোসেনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) করা হয়েছে। জাতীয় সংসদীয় আসন-২১৪ এলাকার নির্বাচনী অনুসন্ধানী বিচারিক কমিটির সিভিল জজ...৩ ঘণ্টা আগে
আখতারুজ্জামান বলেন, রাজাকারেরা মুক্তিযুদ্ধকালে রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট পাহারা দিত। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী সংগঠন এবং তারা আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তানে ফিরে গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো রাজাকার নেই।৩ ঘণ্টা আগে