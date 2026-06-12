সিরাজগঞ্জে ডিপজল পরিবহনের বাস খাদে, আহত অন্তত ১০

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিপজল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে উল্টে পড়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ৮ থেকে ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী ডিপজল পরিবহনের বাসটি কড্ডার মোড় এলাকায় যাত্রী তোলার জন্য মূল মহাসড়ক ছেড়ে সাইড লেনে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি সড়কের পাশের খাদে উল্টে পড়ে যায়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সদস্যরা দ্রুত উদ্ধারকাজে অংশ নেন। আহতদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, খাদটির পরেই পানি ছিল। তবে বাসটি পানিতে না পড়ে খাদেই আটকে যায়। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনায় ৮ থেকে ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কে যান চলাচলে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।
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