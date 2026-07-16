সিরাজগঞ্জে উৎসবমুখর পরিবেশে রথযাত্রা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে উৎসবমুখর পরিবেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা কেন্দ্রীয় কালী মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে রথযাত্রা শুরু হয়। নারী, পুরুষ ও শিশুসহ নানা বয়সী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে।
রথযাত্রার উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং সিরাজগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল কায়েস।
এ সময় আব্দুল্লাহ আল কায়েস বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সব ধর্মের মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারে, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে একটি অসাম্প্রদায়িক ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হবে।’
পরে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে রথটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ভক্তরা রশি ধরে রথ টানেন এবং ধর্মীয় সংগীত ও ভক্তিমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতে স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।
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