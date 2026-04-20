ভুল নীতি ও দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে: প্রতিমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এম এ মুহিত বলেছেন, এক সরকারের ভুল নীতি ও আরেক সরকারের দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকালে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
এম এ মুহিত বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে খাতটিতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও কিছু নীতিগত দুর্বলতা ছিল। তবে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাত উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে।
স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠনের পর ৬২ দিন অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে। সরকার গঠনের প্রায় ১৫ দিনের মাথায় দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। পরে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বড় পরিসরে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।
মুহিত আরও বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার ঘাটতি রয়েছে। অনেক হাসপাতালের অবকাঠামো দুর্বল। বিভিন্ন স্থানে পুরোনো যন্ত্রপাতি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, যা চিকিৎসাসেবায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়। এরই মধ্যে বেশি আক্রান্ত এলাকাগুলোয় ১০ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচটি মহানগরে আরও পাঁচ লাখ টিকা দেওয়া হয়েছে।
