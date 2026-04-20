Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

ভুল নীতি ও দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে: প্রতিমন্ত্রী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এম এ মুহিত আজ সোমবার সকালে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এম এ মুহিত বলেছেন, এক সরকারের ভুল নীতি ও আরেক সরকারের দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকালে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এম এ মুহিত বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে খাতটিতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও কিছু নীতিগত দুর্বলতা ছিল। তবে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাত উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠনের পর ৬২ দিন অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে। সরকার গঠনের প্রায় ১৫ দিনের মাথায় দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। পরে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বড় পরিসরে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

মুহিত আরও বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার ঘাটতি রয়েছে। অনেক হাসপাতালের অবকাঠামো দুর্বল। বিভিন্ন স্থানে পুরোনো যন্ত্রপাতি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, যা চিকিৎসাসেবায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়। এরই মধ্যে বেশি আক্রান্ত এলাকাগুলোয় ১০ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচটি মহানগরে আরও পাঁচ লাখ টিকা দেওয়া হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

বগুড়ায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বগুড়ায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

ফুটওভার ব্রিজের দাবিতে গৌরনদীতে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ

ফুটওভার ব্রিজের দাবিতে গৌরনদীতে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ

ভুল নীতি ও দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে: প্রতিমন্ত্রী

ভুল নীতি ও দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে: প্রতিমন্ত্রী

পাবনায় বিদেশি অস্ত্র-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

পাবনায় বিদেশি অস্ত্র-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার