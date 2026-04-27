Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ঝড়ে ঘরের ওপর গাছ পড়ে নারীর মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ঘরের ওপর গাছ পড়ে মারা যান বিধবা নাসিমা খাতুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কালবৈশাখীতে ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে নাসিমা খাতুন (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার দুর্গানগর ইউনিয়নের বালসাবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নাসিমা খাতুন ওই গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়কের পাশে একটি ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছিলেন নাসিমা খাতুন। ভোরে হঠাৎ ঝড় শুরু হলে প্রবল বাতাসে একটি বড় গাছ ভেঙে তাঁর ঘরের ওপর পড়ে। এতে ঘরের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্গানগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফারুক হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর নাসিমা খাতুন রাস্তার পাশে ঘর তুলে বসবাস করছিলেন। ভোরের ঝড়ে গাছ ভেঙে ঘরের ওপর পড়লে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জগাছমৃত্যুসিরাজগঞ্জ সদরকালবৈশাখী ঝড়
