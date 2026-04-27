সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় পুকুর থেকে নারীর লাশ উদ্ধার, মাথায় আঘাতের চিহ্ন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ২০
পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় একটি পুকুর থেকে বীথিকা সাধু (৫২) নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার ভোরের দিকে উপজেলার মাগুরা বউবাজার এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, ওই নারীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

বীথিকা সাধু ওই এলাকার মৃত বিশ্বনাথ সাধুর স্ত্রী।

মাগুরা বউবাজারের কার্তিক সাধু বলেন, ‘বউবাজারে আমার একটি দোকান রয়েছে। রাত ৮টার দিকে মাকে ফোন করে দোকানে আসতে বলি। কিন্তু অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও মা না আসায় আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করি। ভোরে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বীথিকা সাধুর বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগান রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বাঁশবাগান দিয়ে দোকানে আসার পথে মাদকসেবীদের সঙ্গে বচসা হয়েছে তাঁর। তখন হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে মাদকসেবীরাই তাঁকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, বীথিকা সাধুর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কী কারণে তিনি মারা গেলেন, তা ময়নাতদন্ত ছাড়া বলা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

