আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন চিত্রনায়িকা ববি

প্রতারণা মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববি। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম তাকে জামিন দেন। রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা এই মামলায় আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন ববি। শুনানি শেষে আদালত তাকে জামিন দেন।
আদালতের গুলশান থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গত ১২ জুলাই ইটুই সলিউশনস লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার মেহেদি আলম প্রিন্স রাজধানীর গুলশান থানায় ববিসহ চারজনের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন।
অন্য আসামিরা হলেন—বিটিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মির্জা আবুল বাশার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল আহাদ মিয়া ও অ্যাডমিন সোহেল রানা।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ১২ নভেম্বর বিকেল ৬টার দিকে আবুল বাশার ইটুই সলিউশনস লিমিটেডের যোগাযোগ করে তাঁর কোম্পানির জন্য লিথিয়াম আয়রন ব্যাটারি সরবরাহ করার অনুরোধ করেন। সেই মোতাবেক ২০ নভেম্বর গুলশানের বিটিএল অফিসে পাঁচটি ৬৪ ভোল্টের ১৭০ অ্যাম্পিয়ার সরবরাহ করেন মেহেদি আলম প্রিন্স। যার মূল্য ৬ লাখ ৭২ হাজার ৯৫৪ টাকা।
ব্যাটারির মূল্য পরিশোধের কথা থাকলেও তারা যথাসময়ে টাকা পরিশোধ না করে টালবাহানা করেন। গত ১১ জানুয়ারি সকাল ১১টার দিকে মেহেদি আলম প্রিন্স তাদের অফিসে গিয়ে পাওনা টাকা চান। তাঁরা কোনো টাকা দিবেন না বলে জানিয়ে দেন। তাঁকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেন আসামিরা।
আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ব্যাটারির ৬ লাখ ৭২ হাজার ৯৫৪ টাকা আত্মসাৎ করেন মর্মে অভিযোগে বলা হয়েছে।
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