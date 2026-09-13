Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

কামারখন্দে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
কামারখন্দে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু
কামারখন্দে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৫০ বছর।

আজ রোববার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার জামতৈল এলাকার হালুয়াকান্দি রেলব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জামতৈল রেলওয়ে স্টেশন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি হালুয়াকান্দি রেলব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ওই ব্যক্তি ট্রেনে কাটা পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্থানীয়দের ধারণা, ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তাঁর শরীরে কোনো পোশাক ছিল না। স্থানীয়দের ভাষ্য, তিনি জামতৈলের দিকে যাওয়ার সময় রেললাইনে ওঠেন। পরে ট্রেনে কাটা পড়েন। তাঁর মাথা রেলব্রিজের নিচে পড়ে যায়।

জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার (ইনচার্জ) আবু হান্নান বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তি মারা গেছেন। তাঁর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জদুর্ঘটনানিহতট্রেনকামারখন্দ
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