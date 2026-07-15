Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ কারাগারে অসুস্থ হয়ে যুবলীগের সাবেক নেতার মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জ কারাগারে অসুস্থ হয়ে যুবলীগের সাবেক নেতার মৃত্যু
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার। ফাইল ছবি

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের এক সাবেক নেতার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার রফিকুল ইসলাম।

মারা যাওয়া ব্যক্তি আমিনুল ইসলাম লিটন (৪৭)। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বেলতৈল ইউনিয়নের চরবেতকান্দি গ্রামের হাজি শামসুল আলমের ছেলে এবং বেলতৈল ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

জেল সুপার রফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালের ৫ জুলাই মারামারি ও বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় আসামি হিসেবে আমিনুল ইসলাম লিটনকে জেলা কারাগারে আনা হয়। মঙ্গলবার সকালে কারাগারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত তাঁকে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১০টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্ত শেষে মঙ্গলবার বিকেলে লিটনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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