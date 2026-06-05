যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট, ঢাকামুখী লেনে তীব্র চাপ

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। সেতুর পশ্চিম গোলচত্বর থেকে কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ যানজট ছড়িয়ে পড়ে।
শুক্রবার (৫ জুন) ভোররাতে যমুনা সেতুর ওপর একাধিক যানবাহনের সংঘর্ষ এবং কিছু ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন বিকল হয়ে পড়ার পাশাপাশি ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের চাপ বেড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তপন কুমার সূত্রধর জানান, সেতুর পশ্চিম টোলপ্লাজা থেকে কোনাবাড়ী পর্যন্ত ঢাকামুখী লেনে তীব্র যানজট রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং যান চলাচল সচল রাখতে সাময়িকভাবে উত্তরবঙ্গগামী লেন বন্ধ রেখে উভয় লেন ব্যবহার করে ঢাকামুখী যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, ঈদের ছুটি শেষে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ একযোগে কর্মস্থলে ফিরছেন। এতে মহাসড়কে যানবাহনের চাপ কয়েক গুণ বেড়েছে। এর মধ্যে ভোররাতে সেতুর ওপর ঢাকা-উত্তরবঙ্গগামী লেনে একটি বাস, প্রাইভেট কার ও ট্রাকের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ ঘটে। এতে কেউ হতাহত না হলেও দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন বিকল হয়ে পড়ে লেনটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। দ্রুতই যান চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এদিকে তালহা নামের এক যাত্রী বলেন, ‘ঢাকামুখী লেনে খুব যানজট। এতে আমরা যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েছি।’
সৌরভ আহমেদ নামের আরেক যাত্রী বলেন, ‘আগামীকাল অফিস খুলবে এখন তো রাস্তায় দেখছি সেই যানজট। একটু চিন্তা হচ্ছে।’
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