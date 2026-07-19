Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, জরিমানা
সিরাজগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও বাজারজাত করার অভিযোগে বেকারির মালিককে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিস্কুট, কেক ও পাউরুটি তৈরি এবং বাজারজাত করার অভিযোগে একটি বেকারির মালিককে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মাহমুদপুর এলাকার নিউ এশিয়ান ফুডস বেকারিতে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় বেকারির মালিক বিপ্লব রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায়, অভিযানে বেকারিটিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিস্কুট, কেক ও পাউরুটি তৈরি এবং বাজারজাত করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব খাদ্যপণ্য জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির মালিককে জরিমানা করা হয়।

এ সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতিও তদারকি করা হয়। অভিযানে জেলা ক্যাবের সদস্য ও ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

সিরাজগঞ্জ জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালিত হবে।

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