ধর্ষণের পর শিক্ষার্থীদের গলায় দা ঠেকিয়ে ভয় দেখাতেন শিক্ষক

শাহজাদপুর ও কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার আব্দুল মুন্নাফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার আব্দুল মুন্নাফ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে মাদ্রাসার ছাত্রদের ধর্ষণের অভিযোগে মো. আব্দুল মুন্নাফ (৩৫) নামের এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অভিযোগ স্বীকার করে বলেছেন, ‘মাথায় শয়তান ভর করায় ভুল হয়েছে।’

পুলিশ জানায়, উপজেলার জুগ্নীদহ তাহফিজুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের ওপর যৌন নির্যাতন চালাতেন মুন্নাফ। ঘটনার পর তিনি ভুক্তভোগীদের গলায় দা ঠেকিয়ে ভয় দেখাতেন, যাতে কেউ মুখ না খোলে। বিষয়টি প্রকাশ পেলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পালিয়ে যায় এবং আতঙ্কিত শিক্ষার্থীরাও বাড়ি ফিরে যায়।

পরে ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থীর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করলে গতকাল সোমবার রাতে উল্লাপাড়া এলাকা থেকে মুন্নাফকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি হেফজ বিভাগের দুই শিক্ষার্থী অভিভাবকদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেয়। তারা জানায়, গভীর রাতে শিক্ষক তাদের রুমে ডেকে নিয়ে খারাপ কাজ করতেন এবং কাউকে বললে গলা কেটে হত্যার হুমকি দিতেন। এ নিয়ে রোববার রাতে কয়েক শ মানুষ মাদ্রাসায় জড়ো হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার দাবিতে স্লোগান দেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আছলাম আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থীর বাবা রোববার রাতে থানায় মামলা করার পর সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উল্লাপাড়া থানা এলাকা থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক মুন্নাফকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অপরাধ স্বীকার করেছেন। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

