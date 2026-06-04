শেরপুরের গারো পাহাড়ে বালুদস্যুদের হামলায় বিট কর্মকর্তা ও বনরক্ষী আহত

শেরপুরের সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলার গারো পাহাড়ি এলাকায় বালুদস্যুদের হামলায় বিট কর্মকর্তাসহ দুজন আহত হয়েছেন। বুধবার (৩ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গজনী বিটের নকশী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন রাংটিয়া রেঞ্জের গজনী বিট কর্মকর্তা সালেহীন নওয়াজ খান (২৮) এবং একই বিটের বনরক্ষী জিয়াউর ইসলাম (৩০)।
বন বিভাগের রাংটিয়া রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) এসবি তানভীর আহমেদ ইমন জানান, বুধবার ভোরে গজনী বন এলাকা থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে ট্রলিযোগে পরিবহনের সময় একটি ট্রলি আটক করা হয় এবং চালককে ঝিনাইগাতী থানায় সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় পরে মামলা দায়ের করা হয়।
তিনি আরও জানান, এর জের ধরে রাতে বিট কর্মকর্তা সালেহীন নওয়াজ খান ও বনরক্ষী জিয়াউর ইসলাম নিয়মিত টহলে বের হলে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ২০-২৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন।
আহতদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে বালিজুরি রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়াসহ বন বিভাগের অন্য কর্মকর্তারা হাসপাতালে ছুটে যান। পরে রাত ১২টার দিকে শেরপুরের জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
বালিজুরি রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া বলেন, ‘বিট কর্মকর্তা সালেহীন নওয়াজ খানের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। তাকে ও অন্য আহতদের শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’
শেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. মিজানুর রহমান ভূঞা বলেন, ‘বিষয়টি আমরা জেনেছি। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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