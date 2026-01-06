Ajker Patrika

এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত

নকলা (শেরপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

শেরপুরের নকলায় এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে নকলা পৌর শহরে এই আদালত পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদিয়া আফরিন এ্যানি। আদালত পরিচালনাকালে দুটি মামলায় ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জনস্বার্থে এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অব্যাহত থাকবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহাঙ্গীর আলম।

শেরপুরনকলাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালতএলপিজি
