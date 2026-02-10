শেরপুর-২: ‘অঞ্চলপ্রীতির’ চ্যালেঞ্জে ধানের শীষের প্রার্থী

নকলা ও নালিতাবাড়ী উপজেলা নিয়ে গঠিত শেরপুর-২ আসনে এবার সংসদ সদস্য প্রার্থীদের জয়-পরাজয় নির্ধারণের অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে ‘অঞ্চলপ্রীতি’। আসনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী চার প্রার্থীর তিনজনই নালিতাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা। আর ধানের শীষের প্রার্থীর বাড়ি নকলায়।
জানা গেছে, ১৯৯১ সাল থেকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত প্রতিবারই নকলার বাসিন্দারা দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন ও জয় পেয়েছেন। আর প্রায় ৩৫ বছর ধরে নিজ এলাকার এমপি না পাওয়ার আক্ষেপ থেকে গেছে নালিতাবাড়ীর ভোটারদের। যদিও এই উপজেলায় ভোটার সংখ্যার নকলার চেয়ে প্রায় এক লাখ বেশি। ফলে নকলার বাসিন্দা ধানের শীষের প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর জন্য মোকাবিলা করা চ্যালেঞ্জের বলে মনে করছেন ভোটাররা।
নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শেরপুর-২ আসনে চারজন প্রার্থী রয়েছেন। তাঁরা হলেন বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী মো. ফাহিম চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী গোলাম কিবরিয়া, ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখার আব্দুল্লাহ আল কায়েস ও এবি পার্টির ঈগল প্রতীকের আব্দুল্লাহ বাদশা। তবে এবার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার।
নালিতাবাড়ীর বাসিন্দা আল হেলাল বলেন, ‘প্রায় ৩৫ বছরে কোনো বড় দল আমাদের উপজেলার কাউকে প্রার্থী করেনি। এবার তাই এই উপজেলার মানুষের জন্য বড় সুযোগ।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জোটের প্রার্থী রশীদ আহমাদ। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের একাংশের যুগ্ম মহাসচিব। তবে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রশীদ আহমাদকে হারাতে এককাট্টা হয়েছেন যশোর জেলা ও মনিরামপুর উপজেলা বিএনপির নেতারা।৩৬ মিনিট আগে
শেষ হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটের প্রচার। এবার প্রতীক্ষা বহুকাঙ্ক্ষিত ভোটের দিনের। উৎসবের এ আমেজের মধ্যে বরিশাল-৬ আসনে পেশিশক্তি ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা করছেন কয়েক প্রার্থী। একই অভিযোগ বরিশাল-৫ আসনেও রয়েছে। এদিকে বরিশাল-১ আসনে এবার ভোটের প্রচারে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত রংপুর-২ (বদরগঞ্জ- তারাগঞ্জ) আসনটি জিতে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। তবে আসনটি পুনরুদ্ধারে জাতীয় পার্টিও কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ না নেওয়ায় দলটির সমর্থিত ভোট নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা চালা১ ঘণ্টা আগে
সংসদ নির্বাচনে অঙ্কের হিসাবে একসময় বিএনপি অধ্যুষিত বিভাগ হিসেবে পরিচিতি ছিল চট্টগ্রামের। এই বিভাগের ৫৮টি আসনের মধ্যে বেশির ভাগ আসনে এবার ভালো ফল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে দলটি। তবে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে জামায়াত তাদের জোটসঙ্গীদের নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চায় বিএনপিকে।১ ঘণ্টা আগে