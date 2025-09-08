প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে শরীয়তপুরে সড়ক অবরোধ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলাকেও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। সরকারকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার দাবিতে আজ সোমবার দুপুরে শরীয়তপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ চৌরঙ্গী মোড়ে ঢাকা-শরীয়তপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী এই অবরোধ কর্মসূচির ফলে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়।
‘জাগো শরীয়তপুর’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে জেলার রাজনৈতিক দলের নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। তাঁরা হাতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দেন—‘জাগো জাগো শরীয়তপুর, যাব না ফরিদপুর’।
মানববন্ধনে জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন হাওলাদার বলেন, ‘প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুরকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অথচ শরীয়তপুরের মানুষের আত্মমর্যাদা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ঢাকার সঙ্গেই জড়িত। ইতিহাসের দিক থেকে, ভৌগোলিক যোগাযোগের দিক থেকেও শরীয়তপুর ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই আমরা ঢাকা বিভাগেই থাকতে চাই।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক জেলা সমন্বয়ক ইমরান আল নাজির বলেন, ‘আমরা চিকিৎসা থেকে শুরু করে পড়াশোনা—সবকিছুই ঢাকাকে কেন্দ্র করি। হঠাৎ করে আমাদের ফরিদপুর বিভাগে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে না। ঢাকা বিভাগের সঙ্গে শরীয়তপুরের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন ঢাকার সঙ্গে অটুট। এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলাকেও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। সরকারকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার দাবিতে আজ সোমবার দুপুরে শরীয়তপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ চৌরঙ্গী মোড়ে ঢাকা-শরীয়তপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী এই অবরোধ কর্মসূচির ফলে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়।
‘জাগো শরীয়তপুর’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে জেলার রাজনৈতিক দলের নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। তাঁরা হাতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দেন—‘জাগো জাগো শরীয়তপুর, যাব না ফরিদপুর’।
মানববন্ধনে জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন হাওলাদার বলেন, ‘প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুরকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অথচ শরীয়তপুরের মানুষের আত্মমর্যাদা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ঢাকার সঙ্গেই জড়িত। ইতিহাসের দিক থেকে, ভৌগোলিক যোগাযোগের দিক থেকেও শরীয়তপুর ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই আমরা ঢাকা বিভাগেই থাকতে চাই।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক জেলা সমন্বয়ক ইমরান আল নাজির বলেন, ‘আমরা চিকিৎসা থেকে শুরু করে পড়াশোনা—সবকিছুই ঢাকাকে কেন্দ্র করি। হঠাৎ করে আমাদের ফরিদপুর বিভাগে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে না। ঢাকা বিভাগের সঙ্গে শরীয়তপুরের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন ঢাকার সঙ্গে অটুট। এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এয়ার কন্ডিশনার (এসি) বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীদের একটি অংশ। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।১৫ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে ব্যতিক্রমী নানা আয়োজনে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের মান্তা মধ্যপাড়া গ্রামে দিনব্যাপী দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী ও মান্তা নারী সংগঠনের আয়োজনে এবং বেসরকারি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান বারসিকের সহযোগিতায়২২ মিনিট আগে
মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নুরাল পাগলের মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এ ঘটনায় কোনো নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি বা গণগ্রেপ্তার করা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন পুলিশের এ কর্মকর্তা।৩৯ মিনিট আগে