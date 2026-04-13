শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় অবস্থিত একটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় এক্সকাভেটর দিয়ে কিলন ভেঙে ভাটাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ভাটার মালিককে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে নড়িয়া উপজেলার কালিকা প্রসাদ এলাকায় অবস্থিত মেসার্স মক্কা ব্রিকস ফিল্ডে এই অভিযান চালানো হয়।

শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান পলাশের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর, শরীয়তপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. রাসেল নোমান জানান, অভিযানকালে আদালত দেখতে পান, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ধারা ৫(২) ও ৮(৩)(ঙ) লঙ্ঘন করে ভাটাটি পরিচালিত হচ্ছিল। এ সময় এক্সকাভেটর (ভেকু) দিয়ে ভাটাটির কিলন ভেঙে ফেলা হয় এবং প্রস্তুত করা কাঁচা ইট নষ্ট করে কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

একই সঙ্গে আইন লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স মক্কা ব্রিকস ফিল্ডকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর, শরীয়তপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. রাসেল নোমান প্রসিকিউশন দেন। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, জেলা পুলিশ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান পলাশ বলেন, মক্কা ব্রিকস ফিল্ড ইটভাটাটি অবৈধভাবে পরিচালনার কারণে পরিবেশ ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে ভাটাটি ভেঙে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাটার মালিককে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শরীয়তপুরইটভাটানড়িয়াঢাকা বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

