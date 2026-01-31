সাতক্ষীরায় টমেটো তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মৃত্যু

সাতক্ষীরায় টমেটো তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা ওই উপজেলার তেঁতুলতলা গ্রামের রজব আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪০) এবং শিয়ালডাঙ্গা গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে আব্দুর রহিম (৩৫)।
শিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ জানান, শিবপুর গ্রামে মনিরুল ইসলামের টমেটোখেত রয়েছে। ইঁদুর ও শিয়ালের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে খেতের বেড়ার সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া ছিল। শনিবার সকালে খেতে টমেটো তুলতে গিয়েছিলেন মনিরুল। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে পা জড়িয়ে যায় মনিরুলের। তাঁর চিৎকার শুনে বাঁচাতে আসেন ঘেরের মালিক আব্দুর রহিম। এ সময় তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এতে দুজনেই ঘটনাস্থলে মারা যান।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে দুজনের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে পুলিশ।
