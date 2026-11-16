ডিবি পরিচয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, পুলিশ কনস্টেবলসহ গ্রেপ্তার ২

ডিবি পরিচয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, পুলিশ কনস্টেবলসহ গ্রেপ্তার ২
সাতক্ষীরার তালায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে এক পুলিশ কনস্টেবলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে হ্যান্ডকাফ, পুলিশের দুটি প্রতিফলক ভেস্ট, একটি মোটরসাইকেল ও নগদ ১ লাখ ৭১ হাজার ৪৫০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল রোববার সকালে উপজেলার তেঁতুলিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পরে এ ঘটনায় আজ সোমবার তালা থানায় দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় একটি মামলা করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পুলিশ কনস্টেবল সোহেল আহম্মেদ ও মতিউর হোসেন মোরসালিন। সোহেল যশোর কোতোয়ালি থানার বারান্দীপাড়া এলাকার জুলহাস উদ্দিনের ছেলে। অপর আসামি মতিউর তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের সৈয়দ মৈনুলের ছেলে এবং বর্তমানে খুলনার সোনাডাঙ্গা এলাকায় বসবাস করেন।
ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর নাম কাশেম সরদার। তিনি তালা উপজেলার সুকদেবপুর গ্রামের রাজ্জাক সরদারের ছেলে এবং তেঁতুলিয়া বাজারে সাইকেল ও ভ্যানের যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে কাশেম সরদার দোকানে কাজ করছিলেন। এ সময় দুই ব্যক্তি নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাঁর দোকানে যান। একপর্যায়ে তাঁরা কাশেমের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যান। পরে তাঁর স্ত্রীর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়।
এ ঘটনায় কাশেমের স্ত্রী তালা থানায় অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ তদন্ত শুরু করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থান শনাক্ত করে। একপর্যায়ে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর এলাকায় তালা ও ডুমুরিয়া থানা-পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে হ্যান্ডকাফ, পুলিশের দুটি প্রতিফলক ভেস্ট, একটি মোটরসাইকেল ও নগদ ১ লাখ ৭১ হাজার ৪৫০ টাকা জব্দ করা হয়।
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীম বলেন, ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবির অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।