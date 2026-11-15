জলবায়ু ন্যায্যতা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সাতক্ষীরায় গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক

জলবায়ু ন্যায্যতা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সাতক্ষীরায় গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক
বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় জনপদের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবিতে সাতক্ষীরায় পালিত হয়েছে গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক। আজ রোববার সকালে শহরের প্রাণসায়ের খালধারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে শতাধিক তরুণ-তরুণী কাফনের কাপড় পরে প্রতীকী মৃতদেহ সেজে প্রতিবাদ জানান।
কর্মসূচির শুরুতে জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তরুণেরা। পরে প্রাণসায়ের খালধারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সাতক্ষীরা ক্লাইমেট অ্যাকশন ফোরামের সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শরীফুল্লাহ কায়সার সুমনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন লুইস রানা গাইন, ইমতিয়াজ উদ্দীনসহ ফোরামের নেতৃবৃন্দ।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, উন্নত বিশ্বের অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ভয়াবহ মাশুল দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে। তাই অবিলম্বে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে উপকূলবাসীর জন্য জলবায়ু ন্যায়বিচার ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।