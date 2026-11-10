যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতন, পুলিশ কর্মকর্তার ৭ বছরের কারাদণ্ড
২০ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতনের মামলায় বরগুনার তালতলী থানার সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রফিকুল ইসলামকে (৫০) সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সাতক্ষীরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. জাকারিয়া হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় রফিকুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
রফিকুল ইসলাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিধানী প্রতাপপুর গ্রামের আফছার আলীর ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২২ মার্চ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের মেয়ে তানিয়া আফরিনের সঙ্গে রফিকুল ইসলামের বিয়ে হয়। দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় তিন লাখ টাকা। বিয়ের আগে ও পরে রফিকুল ১৮ লাখ টাকা যৌতুক নেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।
পদোন্নতি পেয়ে ২০২০ সালে রফিকুল বরগুনার তালতলী থানায় পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে যোগ দেন। তখন স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার উত্তরায় বসবাস করতেন তিনি।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ওই বছরের ১০ ডিসেম্বর আরও ২০ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন রফিকুল। টাকা দিতে না পারায় স্ত্রীকে উত্তরার বাসায় নির্যাতন করে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। পরে ২৫ ডিসেম্বর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে নিচতলায় ডেকে মারধর করে চলে যান তিনি। আহতাবস্থায় তানিয়াকে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
এ ঘটনায় ২০২১ সালের ১০ জানুয়ারি তানিয়া বাদী হয়ে সাতক্ষীরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। মামলায় স্বামী রফিকুল ইসলাম, শাশুড়ি রাহেলা খাতুন, দেবর সাইফুল ও তাঁর স্ত্রী নাহারকে আসামি করা হয়।
পরে আদালত রফিকুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। ২০২২ সালের ৩ এপ্রিল আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে তা নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এক মাস ১৮ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পান তিনি। এ সময় তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আলমগীর আশরাফ বলেন, যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্যাতনের মামলায় পুলিশ কর্মকর্তার সাজা হওয়ায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।