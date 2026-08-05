Ajker Patrika
En
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় আদালত চত্বর থেকে হাতকড়া পরা আসামির পলায়ন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২১
সাতক্ষীরায় আদালত চত্বর থেকে হাতকড়া পরা আসামির পলায়ন

সাতক্ষীরায় আদালত চত্বরে পুলিশের হেফাজত থেকে মো. আজমাইন নামে এক আসামি পলায়ন করেছে। আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আজমাইন আশাশুনি উপজেলার নাকতাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও মাদক মামলার আসামি।

সাতক্ষীরা পৌর ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এসকে মাসুদ রায়হান জানান, পলাশপোল বউবাজার দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল আজমাইন নামের হাতকড়া পরা এক আসামি। এ সময় তাঁরা তাঁকে ধরে উপস্থিত থাকা এক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে কোর্ট পুলিশের হাতে তুলে দেন।

সাতক্ষীরা আদালতের পরিদর্শক মো. মঈনুদ্দীন জানান, আশাশুনি থানা থেকে পাঠানো আসামি আদালত চত্বর থেকে পালিয়ে যায়। পরে বউবাজার থেকে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাপুলিশআসামিমাদকখুলনা বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত