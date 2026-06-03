Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

কালীগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৩: ০৭
কালীগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত
ফাইল ছবি

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার বসন্তপুর সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৩ জুন) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে সীমান্তসংলগ্ন কালিন্দী নদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন কালীগঞ্জ উপজেলার শীতলপুর গ্রামের মো. গোলাম রাব্বানীর ছেলে মো. মহিউদ্দিন (৪২) এবং একই গ্রামের মৃত খাজের আলী সরদারের ছেলে মো. শাহীন (২৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে জীবিকার সন্ধানে ওই দুই ব্যক্তি অবৈধভাবে ভারতে যান। তাঁরা ভারতের কলকাতা হয়ে তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থান করে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন। বুধবার রাত ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে তাঁরা বসন্তপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করেন।

একপর্যায়ে বসন্তপুর সীমান্তসংলগ্ন বাঁশঝাড়িয়া এলাকা দিয়ে কালিন্দী নদী সাঁতরে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে দুজনই গুলিবিদ্ধ হন।

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পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ভোর ৪টার দিকে কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল হোসেন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং একইভাবে দেশে ফেরার সময় বিএসএফের গুলিতে আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।’

বিষয়:

সীমান্তসাতক্ষীরাবিএসএফখুলনা বিভাগকালীগঞ্জ (সাতক্ষীরা)জেলার খবর
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