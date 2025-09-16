সাতক্ষীরায় ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁদের সাতক্ষীরা থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি।
হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা হলেন শ্যামনগরের ভেটখালি গ্রামের শাহিন সানা (২৭), রাবিয়া খাতুন (৩১), আশাশুনির হিজলিয়া গ্রামের রাবিয়া খাতুন (২৭), তাঁর ছেলে রিয়াদ হাসান (৩) ও সাতক্ষীরা সদর থানার পায়রাডাঙ্গা গ্রামের দাউদ আলী শেখসহ ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ৫টি শিশু রয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক জানান, ভারতের হাকিমপুর সীমান্তে এসব ব্যক্তিরা বিএসএফের হাতে আটক হন। পরে ভারতীয় বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার বিকাশ কুমার ও সাতক্ষীরার তলুইগাছা কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেমের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা ব্যক্তিদের গতকাল রাতে সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে আজ সকালে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁদের সাতক্ষীরা থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি।
হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা হলেন শ্যামনগরের ভেটখালি গ্রামের শাহিন সানা (২৭), রাবিয়া খাতুন (৩১), আশাশুনির হিজলিয়া গ্রামের রাবিয়া খাতুন (২৭), তাঁর ছেলে রিয়াদ হাসান (৩) ও সাতক্ষীরা সদর থানার পায়রাডাঙ্গা গ্রামের দাউদ আলী শেখসহ ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ৫টি শিশু রয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক জানান, ভারতের হাকিমপুর সীমান্তে এসব ব্যক্তিরা বিএসএফের হাতে আটক হন। পরে ভারতীয় বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার বিকাশ কুমার ও সাতক্ষীরার তলুইগাছা কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেমের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা ব্যক্তিদের গতকাল রাতে সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে আজ সকালে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।
চট্টগ্রাম নগরীর বড়পুল এলাকায় মশাল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলের পর নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে বন্দর থানার পোর্ট কানেকটিং রোড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।৯ মিনিট আগে
বিএসসি ডিগ্রিধারীদের উত্থাপিত তিন দফা দাবি অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে সাতরাস্তা মোড় এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা।১৫ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগাছায় পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পীরগাছা রেলস্টেশনের উত্তর পাশে পয়েন্টের কাছে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ফলে লালমনিরহাট-সান্তাহার রুটের বামনডাঙ্গা থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার২০ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিনের মাথায় ক্ষীরাই নদ থেকে রফিকুল ইসলাম (৩৮) নামের এক ইমামের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার পুখুরিয়া এলাকার নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।২৪ মিনিট আগে