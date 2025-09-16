Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
হস্তান্তর করা ১৫ বাংলাদেশি। ছবি: সংগৃহীত
হস্তান্তর করা ১৫ বাংলাদেশি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁদের সাতক্ষীরা থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি।

হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা হলেন শ্যামনগরের ভেটখালি গ্রামের শাহিন সানা (২৭), রাবিয়া খাতুন (৩১), আশাশুনির হিজলিয়া গ্রামের রাবিয়া খাতুন (২৭), তাঁর ছেলে রিয়াদ হাসান (৩) ও সাতক্ষীরা সদর থানার পায়রাডাঙ্গা গ্রামের দাউদ আলী শেখসহ ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ৫টি শিশু রয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক জানান, ভারতের হাকিমপুর সীমান্তে এসব ব্যক্তিরা বিএসএফের হাতে আটক হন। পরে ভারতীয় বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার বিকাশ কুমার ও সাতক্ষীরার তলুইগাছা কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেমের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা ব্যক্তিদের গতকাল রাতে সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে আজ সকালে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।

বিষয়:

সাতক্ষীরাআটকবিএসএফবিজিবিবাংলাদেশিখুলনা বিভাগভারতবৈঠকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে মশাল মিছিলের পর ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে মশাল মিছিলের পর ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাতরাস্তায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সাতরাস্তায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রংপুরে ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

রংপুরে ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ক্ষীরাই নদে ভেসে উঠল ইমামের লাশ

ক্ষীরাই নদে ভেসে উঠল ইমামের লাশ