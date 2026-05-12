সাতক্ষীরা

পাটকেলঘাটায় ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

পাটকেলঘাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা এলাকায় ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে আপন দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার যুগিপুকুরিয়া গ্রামের শহর আলী সরদারের বড় ছেলে আছিরদ্দীন (৫৮) ও সেজ ছেলে মোহাম্মদ আলী (৫০)।

পরিবারের সদস্যদের দেওয়া তথ্যমতে, বড় ভাই আছিরদ্দীন প্রায় ২০ দিন ধরে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে হতে তিনি নিজ বাড়িতেই মৃত্যুবরণ করেন।

অন্যদিকে সেজ ভাই মোহাম্মদ আলী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। পরিবারের দাবি, তাঁর শরীরে টিউমার দেখা দেওয়ার পর তা জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তী সময় ক্যানসারে রূপ নেয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বড় ভাইয়ের মৃত্যুর প্রায় ছয় ঘণ্টা পর তিনিও শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সোমবার বাদ জোহর ও বাদ মাগরিব পৃথক পৃথক জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দুই ভাইকে দাফন করা হয়।

মৃত আছিরদ্দীনের পরিবারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। আর মোহাম্মদ আলীর পরিবারে পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলেসন্তান রয়েছে।

একই পরিবারের দুই ভাইয়ের অল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুতে আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

