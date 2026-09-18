সাতক্ষীরা যুবলীগ নেতা মিজানসহ ৬০ জনের নামে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা, গ্রেপ্তার ৪

সাতক্ষীরায় নির্বাচিত সরকারকে বিপর্যস্ত করা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলের অস্তিত্ব জানান দিতে দা, লাঠি ও মশাল নিয়ে মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। মামলায় জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মোড়ল ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা অহিদ পারভেজসহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আরও ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
গতাকাল বৃহস্পতিবার রাতে সাতক্ষীরা সদর থানার উপপরিদর্শক সৈকত পাড়ৈ বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আলীপুর সরদারপাড়ার আনারুল ইসলামের ছেলে সজীব হোসেন, বড়খামার গ্রামের মোমিন সরকারের ছেলে শাহাদাৎ হোসেন রাজ, জোড়দিয়া গ্রামের একব্বর আলীর ছেলে আব্দুল মান্নান এবং একই গ্রামের আব্দুল খালেক হাজীর ছেলে হাবিবুর রহমান।
মামলার বিবরণে বলা হয়, গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ৮টার দিকে সাতক্ষীরা সদরের যোগরাজপুর এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭০ থেকে ৭৫ জন নেতা-কর্মী দা ও লাঠি নিয়ে মশাল মিছিল করছিলেন। নির্বাচিত বর্তমান সরকারকে বিপর্যস্ত করা এবং নিষিদ্ধ দলের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওই মিছিল করা হচ্ছিল বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁরা পালিয়ে যান বলে মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহামুদুর রহমান বলেন, উপপরিদর্শক সৈকত পাড়ৈ ১৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৬০ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছেন। উপপরিদর্শক মোল্লা তৌহিদুল ইসলামকে মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
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