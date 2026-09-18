Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

বজ্রপাত রোধে তাল বীজ বপন করল ‘আলোকিত কালীগঞ্জ’

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
বজ্রপাত রোধে তাল বীজ বপন করল ‘আলোকিত কালীগঞ্জ’
তাল বীজ বপন করছেন আলোকিত কালীগঞ্জের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে বজ্রপাত রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এক হাজারের বেশি তাল বীজ বপন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আলোকিত কালীগঞ্জ’।

আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার দণ্ডপাল ইউনিয়নের প্রধানাবাদ ঢাকাইয়া পাড়া ক্যানাল-সংলগ্ন এলাকায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা ক্যানালের বিভিন্ন স্থানে তাল বীজ বপন করেন।

এর আগে বিভিন্ন বাড়ি থেকে তাল বীজ সংগ্রহ করে কর্মসূচির জন্য প্রস্তুত করেন স্বেচ্ছাসেবীরা। স্থানীয় বাসিন্দারাও তাল বীজ দিয়ে এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেন।

আয়োজকেরা জানান, বজ্রপাতের ঝুঁকি কমানো, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলোকিত কালীগঞ্জের সভাপতি হাসান রায়হান বলেন, ‘গাছ লাগিয়ে তা মানুষের উপকারে আসার মতো অবস্থায় পৌঁছানো সাদকায়ে জারিয়ার একটি মাধ্যম হতে পারে। পরিবেশ রক্ষায় সংগঠনটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে চায়।’

এ সময় সংগঠনের সহসভাপতি বরকত আলী, সংগঠনের সদস্য সাজেদুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন, ইয়াছিন আলীসহ অন্য স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

পঞ্চগড়স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদেবীগঞ্জবজ্রপাত
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