দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর

দিনাজপুর প্রতিনিধি
দিনাজপুরের বিরল উপজেলার কাঞ্চন মোড় এলাকায় বিনোদন পার্ক ও পিকনিক স্পট ‘জীবন মহলে’ হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে তৌহিদী জনতার ব্যানারে এই হামলা চালানো হয় বলে পার্ক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ।
এ সময় পার্ক কর্তৃপক্ষ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হন।
জানা গেছে, ১৭ আগস্ট পার্কে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে নারী, পুরুষসহ সাতজনকে কারাদণ্ড এবং পার্কের মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন জেলা প্রশাসন।
এ ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ দুপুরের পর থেকে পার্কের মালিক জীবন চৌধুরীর অনুসারীরা প্রধান ফটকে প্রতিবাদ সমাবেশ করছিলেন। একই দিনে সেখানে জীবন চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকে তৌহিদী জনতা। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তৌহিদী জনতার ব্যানারে উপস্থিত লোকজন পার্কের ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে যান। তখন কিছু বিক্ষোভকারীরা চেয়ার-টেবিল, পার্কের বিভিন্ন মালামাল ও শিশুদের বিভিন্ন খেলনা ভাঙচুর করেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনেন। পরে তৌহিদী জনতার অনুসারীরা জীবন চৌধুরীর গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে দীর্ঘ সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে প্রশাসনের আশ্বাসের সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।
এ বিষয়ে উপস্থিত মাওলানা হাফিজুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, ‘জীবন চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে জীবন মহলে অসামাজিক কাজ ও দরবার শরিফের নামে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ করছেন। আমরা শুধু শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তাঁর লোকজন লেলিয়ে দিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালান। এতে আমাদের সাতজন আহত হয়েছেন।’
মতিউর রহমান কাসেমী নামের তৌহিদী জনতার পক্ষের একজন বলেন, ‘জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনায় আমরা আমাদের দাবি উপস্থাপন করেছি। প্রশাসন তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। আমরা অবরোধ তুলে নিয়েছি।’
পার্কের মালিক আনোয়ার হোসেন জীবন চৌধুরী বলেন, ‘সরকারি নিয়ম মেনে আমি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছি। কিছুদিন আগে আমার প্রতিষ্ঠানে ষড়যন্ত্রমূলক অভিযান চালানো হয়। এর পর থেকেই বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ছড়ানো শুরু হয়। পুরো প্রতিষ্ঠানটি তাণ্ডব চালিয়ে ভাঙচুর কর হয়। দুই থেকে আড়াই কোটি টাকার মালামাল ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। আমার জীবন এখন হুমকির মুখে।’
দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মারুফাত হোসেন মারুফ বলেন, ‘গত ১৭ আগস্ট পার্কটিতে প্রশাসন অভিযান চালিয়েছে, কয়েকজনকে আটক করে মামলা দিয়েছে, জরিমানাও করেছে। আজকে হুজুররা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করতে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আমরা তাঁদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেছি। তৌহিদী জনতার কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। উভয় পক্ষ যদি আইনগত ব্যবস্থা নিতে চায়, তাহলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রশাসন ও উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।’
