Ajker Patrika

গাইবান্ধা-১: প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াত নেতা মাজেদ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
অধ্যাপক মাজেদুর রহমান মাজেদ। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক মাজেদুর রহমান মাজেদ। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক মাজেদুর রহমান মাজেদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার রিটার্নি কর্মকর্তা জামায়াত প্রার্থী এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত থাকায় তাঁর প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা করেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা বলেন, ‘জামায়াত প্রার্থী এমপিওভুক্ত কলেজের শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাঁর প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে নির্বাচন কমিশন থেকে চিঠি পেয়েছি, শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত থেকেও জনপ্রতিনিধি হতে কোনো বাধা নেই। এ জন্য মাজেদুর রহমান মাজেদের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।’

এর আগে, গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) ও গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, সিপিবি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৮ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে জেলার সংসদীয় পাঁচ আসনে ৪৫ জন মনোনয়ন দাখিলকারী প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জনের মনোনয়ন বাতিল এবং বাকি ২৯ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই চলবে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের তারিখ ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ২১ জানুয়ারি। আর আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

গাইবান্ধাজামায়াতশিক্ষকমনোনয়নসুন্দরগঞ্জনির্বাচনগাইবান্ধা সদররংপুর বিভাগপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
