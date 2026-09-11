Ajker Patrika
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রংপুর

ফেসবুকের প্রেমে পীরগঞ্জে চীনা যুবক, ১৬ দিন পর বিয়ে

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৩৭
ফেসবুকের প্রেমে পীরগঞ্জে চীনা যুবক, ১৬ দিন পর বিয়ে
গতকাল রংপুরের পীরগঞ্জের আবিদা সুলতানাকে বিয়ে করেছেন ঝাওহুইয়ান। ছবি: সংগৃহীত

ফেসবুকে পরিচয়। সেই পরিচয় গড়ায় প্রেমে। এরপর ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ে করতে সুদূর চীন থেকে বাংলাদেশে ছুটে আসেন ২৯ বছর বয়সী এক যুবক। গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশে আসার ১৬ দিনের মাথায় গতকাল বৃহস্পতিবার রংপুরের পীরগঞ্জের এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ঘটনাটি এখন বেশ কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে।

চীনের ওই যুবকের আগের নাম ঝাওহুইয়ান। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছে আয়ান ইসলাম। উপজেলার শানেরহাট ইউনিয়নের সোলাইমান মিয়ার মেয়ে আবিদা সুলতানার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে আবিদার সঙ্গে আয়ানের পরিচয় হয়। প্রথমে যোগাযোগ, পরে বন্ধুত্ব এবং একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্ক গভীর হওয়ার পর আবিদাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন আয়ান।

এরপর গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশে আসেন আয়ান। পীরগঞ্জে এসে আবিদার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁদের বিয়ের বিষয়ে সম্মতি হয়। গতকাল পারিবারিকভাবে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয় বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।

স্থানীয় লোকজন জানান, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় আবিদা অকৃতকার্য হন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর অন্যত্র বিয়ের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তবে আবিদা তাতে রাজি হননি। ফেসবুকে পরিচিত চীনের ওই যুবককেই বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। পরে পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ে হয়।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিয়ের আগে আয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে আয়ান ইসলাম রাখা হয়। তবে ধর্মান্তর ও নাম পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো নথি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

চীন থেকে একজন যুবক প্রেমের টানে পীরগঞ্জে এসে বাংলাদেশি তরুণীকে বিয়ে করেছেন—এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অনেকে নবদম্পতিকে দেখতে তাঁদের বাড়িতে ভিড় করছেন।

শানেরহাট ইউনিয়নের ইউপি সদস্য রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানি। ছেলেটি চীন থেকে এসেছে। গতকাল তাঁদের বিয়ে হয়েছে।’

বিষয়:

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