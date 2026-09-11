ময়মনসিংহে গোপন বৈঠক থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ভালুকায় গোপন বৈঠকের সময় পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার সদর ইউনিয়নের খারুয়ালী গ্রামের একটি ফিশারির ঘর থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সাব্বির (২৬), তামিম (১৯), সিয়াম (১৯), শাহাদাত শেখ (২০), ফাহিম শেখ (১৯), ইকবাল মিয়া (২০), মামুন মিয়া (১৯) ও রনি মিয়া (১৯)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খারুয়ালী গ্রামে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আফসানুল ইসলাম রাফির ফিশারির একটি ঘরে বৈঠক করছিলেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা একটি ঘরে বৈঠক করছিলেন। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
রাশিয়াতে ইউরোপ মহাদেশের সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট এলব্রুস অভিযানে যাচ্ছেন এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী ইকরামুল হাসান শাকিল। আজ শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে রাশিয়ান হাউসে সংবাদ সম্মেলন ও পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়...৩৭ মিনিট আগে
বর্ষা পেরিয়ে চলছে শরৎকাল। ভাদ্রের শেষে শরতেও মানিকগঞ্জের নদ-নদীতে বাড়ছে পানি। চর ও নিম্নাঞ্চলের পথঘাটে তাই আবারও প্রয়োজন হয়ে উঠেছে নৌকা। কৃষিপণ্য ও গবাদিপশুর খাবার পরিবহন, মাছ ধরা কিংবা হাটবাজারে যাতায়াত করতে অনেক এলাকার মানুষের কাছে এখনো কাঠের নৌকাই ভরসা।৩৭ মিনিট আগে
নওগাঁ সদরে নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ডোবার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার দুবলহাটি ইউনিয়নের কানমটকাই মধ্যপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩৯ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন পূর্ব সুন্দরবনের নারিকেলবাড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে একটি ট্রলারসহ হরিণ শিকারের বিপুল পরিমাণ ফাঁদ জব্দ করেছেন বনরক্ষীরা। আজ শুক্রবার ভোরে নিয়মিত টহলের সময় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে বনরক্ষীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রলারে থাকা ৬-৭ জন শিকারি সুন্দরবনের ভেতরে পালিয়ে যায়।৪০ মিনিট আগে