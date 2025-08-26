Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

অনূর্ধ্ব-১৫ সাবেক ফুটবলার আশিক মাদকসহ গ্রেপ্তার

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
আশিকুর রহমান আশিক। ছবি: সংগৃহীত
আশিকুর রহমান আশিক। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের (অনূর্ধ্ব-১৫) সাবেক খেলোয়াড় আশিকুর রহমান আশিককে (২২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে আরিফ হোসেন বাঁধন (২৩) নামের আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের পীরগঞ্জ-রাণীশংকৈল সড়কের বথপালিগাঁও এলাকায় একটি এলপিজি স্টেশনের পেছন থেকে অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় আরমান নামের এক মাদক কারবারি পালিয়ে যান।

আশিক পৌর শহরের বথপালিগাঁও মহল্লার মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে এবং বাঁধন রঘুনাথপুর মহল্লার মকবুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, দেশের বাইরে ফুটবল খেলে চমকও দেখিয়েছেন আশিক। ২০১৯ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশের খেলায় ৭৫ মিনিটে আশিক মাঠে নেমে একাই ২ গোল দেন। ওই খেলায় ৯-০ গোলে বাংলাদেশ জিতে যায়। সে সময় উদীয়মান ফুটবলার হিসেবে বেশ আলোচনায় আসেন আশিক। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে মাঠ ছেড়ে মাদকের জগতে ঢুকে পড়েন।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন মাদক কারবারি আরমান ওই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হলে তাঁর সহযোগী আশিক ও বাঁধন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১০টি ইয়াবা, একটি রামদা, একটি চাপাতি ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি তাঁদের ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওঅস্ত্রপুলিশগ্রেপ্তারমাদকজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, শার্শা সীমান্তে গ্রেপ্তার ৭

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, শার্শা সীমান্তে গ্রেপ্তার ৭

সিরাজদিখানে আবাসন কোম্পানির কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে গুলি দুর্বৃত্তদের

সিরাজদিখানে আবাসন কোম্পানির কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে গুলি দুর্বৃত্তদের

ট্রাইব্যুনালের তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই জামিন পেল যুবলীগ নেতা

ট্রাইব্যুনালের তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই জামিন পেল যুবলীগ নেতা