Ajker Patrika
En
রংপুর

পীরগঞ্জে মেয়েকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড: রায়ের দশ বছর পর গ্রেপ্তার বাবা

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
পীরগঞ্জে মেয়েকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড: রায়ের দশ বছর পর গ্রেপ্তার বাবা
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবু তাহের। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে বহুল আলোচিত শিশু তাজমিনা আক্তার (৬) হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আবু তাহেরকে গ্রেপ্তার করেছে পীরগঞ্জ থানা-পুলিশ। মামলার রায়ের এক দশক পর গতকাল শনিবার রাতে গাজীপুরের আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, আবু তাহের রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের কাফ্রিখাল গ্রামের আশকর আলীর ছেলে। পারিবারিক কলহের জেরে তিনি নিজের মেয়ে তাজমিনা আক্তারকে শ্বাসরোধে হত্যার পর পাশের শ্যামপুর গ্রামের একটি আখখেতে ফেলে রাখেন।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর থানা-পুলিশ শ্যামপুর গ্রামের একটি আখখেত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে। লাশ উদ্ধারের পরদিন ১৪ ডিসেম্বর শিশুটির মা সালেহা বেগম বাদী হয়ে পীরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন।

পরে ময়নাতদন্তে শ্বাসরোধে হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে আবু তাহেরের অনুপস্থিতিতে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

দীর্ঘ ১০ বছর পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পীরগঞ্জ থানার ওসির নির্দেশনায় এসআই ইমরান হোসেন অভিযান চালান। অভিযানে ঢাকার আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইল এলাকা থেকে আবু তাহেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেপ্তার আবু তাহের ওই এলাকায় রিকশা-ভ্যান চালাতেন।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজমূল হক বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আবু তাহেরকে গ্রেপ্তারের পর জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডহত্যাআসামিমামলাগ্রেপ্তারআশুলিয়ারংপুর বিভাগমৃত্যুদণ্ডপীরগঞ্জ (রংপুর)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত