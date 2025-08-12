নবাবগঞ্জে শিশুকে অপহরণের পর হত্যা, গ্রেপ্তার ৩

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে এক শিশুকে অপহরণের পর ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার পূর্ব জয়দেবপুর হাতিমারা গ্রামের ইলিজাস মার্ডি (১৭), শিবলাল মার্ডি (২৫) ও জ্যাঠা মার্ডি (৫৫)।
এর আগের দিন সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার পূর্ব জয়দেবপুর হাতিমারা গ্রামের এক বাঁশঝাড় থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু লিলিসার বাবা দিনেশ বেসরা উপজেলার উত্তর শাহাবাজপুর (বুড়িআড়া) গ্রামের বাসিন্দা।
গত শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে দিনেশ বেসরার খালাতো ভাইয়ের মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠানে মা-বাবার সঙ্গে পূর্ব জয়দেবপুর গ্রামে যায় শিশু লিলিসা। ওই দিন বিকেল ৫টার দিকে অনুষ্ঠানে থাকা অবস্থায় প্রতিবেশী ইলিজাস মার্ডি (প্রধান আসামি) শিশুটিকে দোকান থেকে কিছু কিনে দেওয়ার কথা বলে মায়ের কোল থেকে নিয়ে যান। এরপর রাত হয়ে গেলেও লিলিসাকে ফিরিয়ে না আনায় পরিবারের সদস্যরা চারপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রাত ২টা পর্যন্ত খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরদিন দুপুরে ফের ইলিজাসের খোঁজ নিতে গেলে তাঁর সহযোগী শিবলাল মার্ডি (২ নম্বর আসামি) ও জ্যাঠা মার্ডি (৩ নম্বর আসামি) শিশুটিকে ফেরত দিতে ১১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন।
পরে সোমবার সকালে স্থানীয় রুপলাল মুরমু বাঁশঝাড়ের কাছে গন্ধ পেয়ে সেখানে গেলে শুকনো নালায় শিশুটির লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে লিলিসার পরিবার ও গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করে।
নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল মতিন জানান, ইলিজাস মার্ডি কৌশলে শিশুটিকে অপহরণের পর ধর্ষণ করে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে।
ওসি জানান, আসামিরা প্রাথমিক জবানবন্দিতে হত্যার কথা স্বীকার করেছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
