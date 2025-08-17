ছাত্র সংসদের দাবিতে আমরণ অনশনে বেরোবি শিক্ষার্থীরা

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটে এই কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।
এ সময় ‘জুলাইয়ে অর্জিত স্বাধীনতা, ছাত্র সংসদ পেলে পাবে পূর্ণতা’; ‘এক দফা এক দাবি, ছাত্র সংসদ কখন দিবি’; ‘সাঈদ যেদিন বুক পেতেছে, ভয় সে দিন দূর হয়েছে’; ‘ছাত্র সংসদ আমাদের অধিকার’ ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড শিক্ষার্থীদের বহন করতে দেখা যায়।
তাঁরা জানান, ১২ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনকে পাঁচ দিনের আলটিমেটাম দেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো কার্যকর ঘোষণা না আসায় তাঁরা আমরণ অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘প্রতিষ্ঠার ১৭ বছরেও ছাত্র সংসদ হয়নি। আমরা বহুবার আশ্বাস শুনেছি, এবার লিখিত রোডম্যাপ ছাড়া অনশন ভাঙব না।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গঠনতন্ত্র ছাড়া ছাত্র সংসদের রোডম্যাপ দেওয়া রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ। যেহেতু গেজেট অনুমোদন নেই, তাই সরাসরি রোডম্যাপ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এটি সংযুক্ত হলে চলতি বছরের নভেম্বরের মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্ভব হতে পারে।
